iOS 16 installera automatiquement des améliorations de sécurité

Avec iOS 16, mais aussi ses autres systèmes d'exploitation iPadOS 16 et macOS Ventura, Apple a prévu en matière de sécurité une réponse plus rapide pour les iPhone, iPad et ordinateurs Mac concernés. En particulier, pour des améliorations de sécurité dites importantes.

Des telles améliorations de sécurité, et probablement avec aussi des correctifs de sécurité pour des vulnérabilités critiques, pourront ainsi être appliquées de manière automatique entre les mises à jour logicielles standard.

" Rapid Security Response fonctionne entre les mises à jour classiques afin de maintenir à jour les protocoles de sécurité ", écrit Apple en ajoutant qu'un redémarrage ne sera pas nécessaire.

Pas encore très clair

Avec la préversion d'iOS 16 pour les développeurs, il a été repéré une nouvelle option au niveau des paramètres des mises à jour automatiques. Elle est intitulée " Installer le système et les fichiers de données. "

" La mise à jour vers la dernière version d'iOS peut inclure des mises à jour automatiques de la configuration de sécurité et des fichiers de données système. Certaines mises à jour ne s'appliqueront qu'au redémarrage de votre iPhone ", peut-on lire.

Une description relativement floue… Pour l'essentiel, Apple va œuvrer afin que les utilisateurs soient automatiquement et rapidement protégés contre des menaces de sécurité et attaques déjà exploitées dans la nature.