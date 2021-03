Apple : vers des Mac Pro à 64 coeurs CPU à presque 19 000 dollars

Apple pourrait l'évoquer rapidement lors de sa conférence en fin de mois : le prochain Mac Pro voit déjà ses configurations fuiter, et comme toujours, la station de travail fera dans la démesure.

Apple prépare une nouvelle version de son Mac Pro qui devrait être le dernier produit du catalogue de la marque à tirer un trait vers les processeurs Intel afin d'embarquer les puces maison.

LeaksApplePro assure ainsi avoir mis la main sur certaines fiches techniques du prochain Mac Pro . Selon ses informations, le modèle d'entrée de gamme serait facturé 5 499 dollars et embarquerait un processeur Apple Silicon affichant 32 coeurs dont 24 coeurs hautes performances ainsi que 32 coeurs CPU et 64 Go de RAM.

Une configuration intermédiaire serait proposée avec 48 coeurs CPU dont 36 coeurs hautes performances, 64 coeurs GPU et 256 Go de RAM avec un tarif de 11 999 dollars.

Enfin, la version la plus haut de gamme serait un véritable monstre avec 64 coeurs dont 48 coeurs hautes performances, 128 coeurs GPU et 512 Go de RAM pour un prix de 18 999 dollars.

La sortie de ces nouveaux Mac Pro devrait intervenir l'année prochaine, Apple se réserverait du temps pour peaufiner ses nouveaux processeurs.