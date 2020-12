Apple : une voiture électrique et autonome pour 2024 ?

Le projet de voiture électrique et autonome d'Apple semble bel et bien être de retour, avec toujours son lot d'incertitudes néanmoins.

Alors que cette rumeur au long cours paraissait au point mort, Reuters relance le buzz autour d'une voiture électrique et autonome fabriquée par Apple. L'Apple Car ferait ainsi toujours partie des plans du groupe de Cupertino avec une production qui pourrait débuter dès 2024.

Selon les sources anonymes de Reuters, cet objectif de 2024 pourrait toutefois être repoussé à 2025 ou au-delà en raison d'un retard en lien avec la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, Apple pourrait également décider de réduire son ambition à un système de conduite autonome à intégrer dans des véhicules de constructeurs automobiles.

En 2017, le patron d'Apple Tim Cook avait bel et bien confirmé un travail mené sur des systèmes de conduite autonome et pour " le plus important de tous les projets dans l'intelligence artificielle ", mais sans toutefois évoquer clairement une voiture d'Apple.

Un projet Titan dans son intégralité ou au rabais ?

En 2019, Apple avait indiqué se séparer d'un peu moins de 200 employés travaillant à Santa Clara et Sunnyvale pour sa division de conduite autonome. Pour autant, le groupe avait fait l'acquisition la même année de la start-up Drive.ai spécialisée dans ce domaine.

Au début de ce mois de décembre, Bloomberg a rapporté qu'Apple a placé sa division de conduite autonome sous la direction de son responsable de l'intelligence artificielle et du machine learning John Giannandrea, avec toujours la possibilité d'équiper sa propre voiture.

D'après Reuters, Apple compte sur des fournisseurs tiers pour des éléments de sa technologie de conduite autonome, notamment ses systèmes LiDAR (Light Detection and Ranging ; télédétection par laser), tout en y apportant sa propre compétence en la matière acquise grâce à des modèles d'appareils comme l'iPhone 12 Pro et l'iPad Pro qui disposent de tels capteurs.

Reuters fait en outre miroiter une conception monocell inédite de technologie de batterie pour gagner en place et en capacité.