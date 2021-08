Apple VS Epic Games : Elon Musk a choisi son camp

Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX a récemment pris parti dans le conflit qui oppose actuellement Apple à Epic Games et dénonce ainsi le système de commissions imposé par Apple.

Epic Games et Apple sont en procès depuis plusieurs semaines aux USA : le premier dénonce ainsi l'abus de position dominante du second et ses 30% de commissions imposées sur toute transaction réalisée au sein de l'App Store, qu'il s'agisse des ventes de logiciels, mais aussi de tout achat intégré aux applications par la suite.

Une coalition s'est formée autour d'Epic Games qui indique se battre non pas pour ses seuls intérêts, mais pour tout le secteur des applications mobiles.

Elon Musk s'est à son tour exprimé en faveur d'Epic Games : sur Twitter, le patron a partagé "Les frais de la boutique d'applications d'Apple sont une taxe mondiale de facto sur Internet. Epic a raison".

Peu d'acteurs se sont positionnés derrière Apple pour l'instant, mais l'issue du procès reste incertaine.