Belle réduction sur l'Apple Watch 6 (!) avec notre sélection (PC portable, TV, aspirateur robot, etc.)

Aujourd'hui, nous mettons en avant l'Apple Watch Series 6 GPS+Cellular qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Elle est équipée d'un écran OLED de 40 mm. Elle profite de très belles finitions avec un bracelet en acier inoxydable couleur or et est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Elle propose un suivi sportif complet avec de nombreux sports tels que la course à pied, la danse, le vélo et même la natation.

Ce modèle dispose de la fonction GPS et Cellular qui permet d'avoir une position fiable, mais aussi d'utiliser votre montre comme d'un téléphone tout en se passant de votre smartphone. De plus, la smartwatch est capable de contrôler votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang ou encore votre suivi du sommeil. Pour l'autonomie, vous pouvez profiter de la montre pendant 18 heures.

Sur Amazon, l'Apple Watch Series 6 est au prix de 619 € au lieu de 779 € avec la livraison gratuite.



