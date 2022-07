Les bons plans du jour avec une TV, deux aspirateurs, un PC portable et une balance connectée

Commençons notre top 5 avec la TV Xiaomi P1E 43" qui profite de 33 % de réduction sur Amazon.

La télévision est dotée d'une dalle LED de 43" avec une définition de 3840 x 2160 pixels qui profite de la technologie HDR10 afin d'offrir une large gamme de couleurs pour un très bon rendu naturel. Elle est compatible avec Google Assistant et la TV a accès à Google Play Store permettant d'avoir accès à plus de 7000 applications et 400 000 films. Nous notons la présence de 3 ports HDMI et de trois ports USB.

Sur Amazon, la TV Xiaomi P1E 43" est au prix de 299 € au lieu de 449 € avec la livraison gratuite.



Passons à l'aspirateur Rowenta X-PERT 6.60 qui voit également son prix chuter sur Amazon.

Profitez de sa batterie pour aspirer partout dans votre maison sans la contrainte de fil. Son autonomie est de 45 minutes. L'aspirateur à main possède plusieurs vitesses dont un mode ECO, surface ou encore avec une gâchette BOOST. Le nettoyage sera simplifié par son faible poids garantissant une utilisation sans effort. Pour finir, l'aspirateur est facile d'entretien, car tout est démontable.

Sur Amazon, l'aspirateur Rowenta X-PERT 6.60 est au prix de 129 € au lieu de 200 €, toujours avec la livraison gratuite.



Continuons avec la balance connectée Withings Body qui est à petit prix sur Amazon.

Cette dernière se connecte en WiFi pour faciliter le suivi de poids et de votre IMC sur l'application du constructeur Health Mate en vous connectant en Bluetooth. Grâce à la technologie exclusive du Position Control, votre pesée à une précision optimale de 0,1 kg près.

La balance peut vous proposer un suivi de grossesse permettant de suivre vos prises de poids saines avec des conseils. Elle peut retenir jusqu'à 8 profils différents. Pour finir, vous pouvez la synchroniser avec votre Apple Watch.

La balance connectée Withings Body est à 42 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Passons au PC portable MSI Delta 15 qui profite d'une belle réduction chez Cdiscount.

Il est équipé d'une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il profite également du processeur AMD Ryzen 7 5800 H cadencé à 3.2 GHz et épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Pour vos sessions de jeux, vous profitez de la carte graphique AMD Radeon RX 6700M. Pour finir, vous profiterez d'une prise audio, d'un port HDMI et de quatre ports USB.

Sur Cdiscount, le PC portable MSI Delta 15 est au prix de 1100 € au lieu de 1299 € avec le code VIPINFO100.



Finissons avec le robot aspirateur Roborock S7 qui frôle la barre des 400 € sur AliExpress.

Il est doté d'un télémètre laser qui permet de cartographier votre maison et de mémoriser des cartes pour une utilisation ultérieure. Sous le capot, le robot est équipé de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second d'eau de 0,3 l. Pour consulter ses cartes, mais aussi le programmer, le Roborock S7 dispose d'une application dédiée. Vous pourrez aussi le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Sa batterie de 5200 mAh vous offre une autonomie de 3 heures ou de nettoyer une maison de 250 m².

Sur AliExpress, le robot aspirateur Roborock S7 est au prix de 407 € en activant le coupon vendeur.



