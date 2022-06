Petit prix pour le smartphone Redmi Note 11, la montre connectée Apple Watch 7 et la TV Samsung OLED 55"

Commençons notre top 3 avec la montre connectée Apple Watch 7 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Elle est dotée d'un écran OLED de 41 mm pour une définition de 448 x 368 pixels. Elle est aussi pourvue d'un verre renforcé pour une meilleure solidité. Nous notons la présence de plusieurs capteurs qui sont associés à des applications qui permet le suivi du taux d'oxygène dans le sang ou encore de vous faire des ECG.

La smartwatch propose des exercices de fitness tout en permettant de vous suivre aussi sur pas mal d'activités sportives. Elle intègre une fonction GPS permettant de vous guider lors vos balades. Et enfin, vous pouvez personnaliser votre montre en changeant ses bracelets.

La montre connectée Apple Watch Series 7 est au prix de 409 € au lieu de 459 € sur le site de Amazon.





Continuons chez Rakuten avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 à prix réduit.

Il intègre d'un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement maximal de 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. L'écran est aussi doté d'un capteur photo de 13 mégapixels. Il embarque le SoC Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est équipé d'un bloc photo doté de quatre capteurs, dont un de 50 mégapixels, un de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels. Le smartphone intègre une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W qui vous fait profiter d'une charge complète en moins d'une heure. Pour finir, le téléphone détient la certification IP53 attestant d'une protection contre la sueur ou les gouttes de pluie et les poussières.

Sur le site de Rakuten, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4+128 Go est au prix de 169 € au lieu de 249 € avec le code KIR15100 et la livraison gratuite.

Finissons avec la TV Samsung QE55QN85A qui bénéficie d'un prix réduit sur le site de Rueducommerce.

La télévision est pourvue d'un écran NEO QLED de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels avec une fréquence de 100 Hz. La TV profite aussi du processeur Neo Quantum Processor 4K associé à l'OS Tizen 6.0 pour vous offrir une télévision connectée avec les dernières technologies. L'écran profite aussi du Dolby Atmos et du Q-symphony pour vous offrir une expérience auditive inégalée. Pour finir, l'écran TV est doté de 4 ports HDMI.

La télévision Samsung QE55QN85A est au prix réduit de 849 € au lieu de 1490 € sur le site de Rueducommerce avec la livraison gratuite.





Voici d'autres bons plans à ne pas rater comme le climatiseur portatif ChiQ 7000BTU à -47%, mais aussi des écrans PC, écouteurs... ou encore le spécial TV, de 32" à 75", toutes les tailles à petit prix pour se faire plaisir !