Canicule : optez pour le climatiseur portatif ChiQ 7000BTU à -47%, mais aussi des écrans PC, écouteurs...

Aujourd’hui, nous mettons en avant un objet très utile avec le temps qui arrive… Le climatiseur portable CHiQ-7000BTU profite de 43 % de réduction sur Amazon, c'est le moment de se refroidir !

Il vous propose un refroidissement rapide avec une prise en charge de volume d'air s'élevant à 340 m3 par heure et projetant l'air rafraichi sur 5 mètres. Il est fourni avec un kit fenêtre pour une installation rapide et pratique. De plus, il possède trois modes (refroidissement / ventilation / déshumidification) et trois vitesses. Vous pouvez régler la température d'air souhaité de 16 à 32°C, mais aussi le programmer. Bref, un allié contre ses grosses chaleurs annoncées.

Sur Amazon, le climatiseur portable CHiQ-7000BTU est au prix de 200 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite !





Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

PC portable

Lenovo Ideapad 3 15ACH6 à 800 € (15,6", Ryzen 5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)





Écran PC

Écouteurs

Réseau

TV

Divers



N'hésitez pas à consulter nos précéndents bons plans comme les trois offres de folie avec le smartphone POCO M3 Pro, les écouteurs JBL Tour Pro+ et la TV Samsung QE55Q60A ou encore le spécial TV, de 32" à 75", toutes les tailles à petit prix pour se faire plaisir !