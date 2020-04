L'Apple Watch pourrait prochainement mesurer le stress de l'utilisateur

La prochaine version d'Apple Watch pourrait permettre d'analyse le niveau de stress des utilisateurs et prévenir les crises de panique.

Apple cherche à doter sa montre connectée de toujours plus de fonctionnalités, notamment celles liées au suivi santé. La marque espère ainsi en faire un véritable dispositif médical pour toucher un public plus large, et la prochaine génération pourrait être en capacité de mesurer le niveau de stress des utilisateurs.

L'idée serait alors d'anticiper les crises de panique et d'alerter l'utilisateur en lui proposant diverses mesures appropriées lui permettant de se soulager et d'éviter la crise (exercices de respiration, focalisation d'attention)

Les différents capteurs de la montre seraient mis à contribution et un algorithme serait dédié à analyser les données pour définir le niveau de stress du porteur. Par ailleurs, l'utilisateur pourra renseigner lui même des données pour aider à améliorer la précision de l'alerte.