L'Apple Watch avec la biométrie Touch ID ?

La montre connectée d'Apple ne propose actuellement pas des options pour l'authentification biométrique. Selon The Verifier, Apple planche sur l'ajout d'une technologie Touch ID pour le déverrouillage de l'Apple Watch.

Deux approches seraient envisagées avec l'intégration d'un capteur d'empreintes digitales sur la couronne Digital Crown de l'Apple Watch et l'ajout d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Si la première approche pourrait concerner l'Apple Watch Series 6, la deuxième serait plutôt pour l'Apple Watch Series 7 en 2021.

Des brevets déposés par Apple ont en tout cas déjà fait mention pour l'écran de l'Apple Watch de la possibilité de proposer un capteur d'empreintes digitales.

Dans un autre registre, rappelons par ailleurs que dans le code en fuite d'iOS 14, 9to5Mac a mis au jour pour l'Apple Watch l'arrivée d'une fonctionnalité pour la détection des niveaux d'oxygène dans le sang. Cette oxymétrie serait proposée avec watchOS 7.

D'après The Verifier, watchOS 7 ne serait pas compatible avec l'Apple Watch Series 2 (et les modèles antérieurs). Il est aussi attendu avec l'Apple Watch l'introduction d'un support natif du suivi de la qualité du sommeil s'appuyant sur la détection des mouvements, du rythme cardiaque et des bruits.