Apple Watch : la montre connectée pourrait bientôt mesurer votre taux d'hydratation

La montre Apple Watch sait déjà mesurer différents paramètres physiologiques et devrait embarquer de nouveaux capteurs ces prochaines rumeurs, si l'on en croit les rumeurs et un certain nombre de brevets déposés ces dernières années.

Déjà capable de mesure rythme cardiaque et SpO2 ou de réaliser un ECG, elle pourra peut-être dans un futur plus ou moins proche mesurer la glycémie sanguine selon une technique non invasive, voire l'alcoolémie et la pression sanguine.

Dans un nouveau brevet repéré par Patently Apple, on trouve la description d'une mesure du taux d'hydratation via un capteur au niveau de la peau qui pourrait être intégré dans la montre Apple Watch.

Il se situerait au niveau du bracelet et la mesure serait non invasive par évaluation de la perspiration (mécanisme d'échanges respiratoires au niveau de la peau) et des électrolytes présents dans la sueur via une mesure de ses propriétés électriques.

Cet ensemble de données doit permettre de fournir un état de l'hydratation de l'utilisateur qui, avec d'autres paramètres, pourra aider à dresser une évaluation de l'état général et du bien-être d'une personne.

Bien sûr, il ne s'agit toujours ici que de la description d'une méthode permettant de parvenir au résultat souhaité de la mesure du taux d'hydratation mais elle offre déjà un certain nombre de détails sur la façon de créer le capteur adéquat.

Rien ne dit toutefois que le brevet ira au-delà du stade de la description et trouvera place un jour dans le bracelet de l'Apple Watch. Cela constitue toutefois une piste sur les intentions de la firme d'intégrer toujours plus de capteurs physiologiques dans son gadget.