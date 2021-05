Apple Watch : bientôt la mesure de pression sanguine, glycémie et taux d'alcool sanguin

Du simple suivi de l'activité quotidienne et des sessions sportives, les wearables sont en train de devenir de véritables outils de santé capables de suivre l'évolution des paramètres physiologiques ou de réaliser des mesures ponctuelles de certains paramètres, avec la capacité de détecter les anomalies.

La montre Apple Watch se place à l'avant-poste de cette tendance et ajoute régulièrement des fonctions avancées de suivi des indicateurs de santé. Après s'être concentrées sur le coeur, les prochaines versions pourraient s'attaquer à la mesure de la pression sanguine mais aussi à la glycémie et au taux d'alcool dans le sang.

Elle utiliserait ainsi les capteurs dédiés de la startup britannique Rockley Photonics utilisant des éléments optiques et une détection infrarouge, et donc moins invasifs que les méthodes traditionnelles.

Préparant son entrée à la Bourse de New York, la firme a dû publier des documents financiers qui révèlent qu'Apple est son plus gros client, générant le plus gros de ses revenus, avec des accords de fourniture et de développement signalant un partenariat dans la durée.

Ses capteurs seront suffisamment matures pour embarquer dans des montres connectées l'an prochain, ce qui pourrait conduire à une intégration dans une Apple Watch Series 8 en 2022.

Le suivi de la glycémie est espéré dès cette année avec l'Apple Watch Series 7 mais il semble y avoir eu retard dans le développement des capteurs, ce qui repousserait les autres fonctions à l'an prochain.