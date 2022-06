L'Apple Watch validée comme outil de suivi dans la maladie de Parkinson

Avec ses détecteurs de mouvement et ses capteurs optiques, la montre connectée Apple Watch devient un outil de suivi précis de la santé et de certains paramètres physiologiques.

Elle peut déjà détecter des arythmies cardiaques et lancer une alerte en cas de chute de son porteur mais elle pourra désormais être aussi utilisée dans le suivi de la maladie de Parkinson.

La startup Rune Labs vient d'obtenir le feu vert de la FDA (Food and Drug Administration) aux Etats-Unis pour utiliser la smartwatch comme système de mesure de l'intensité des tremblements occasionnés par la maladie.

Ces données, associées à d'autres, permettront plus facilement aux médecins de déterminer l'évolution de l'état de santé et de mieux adapter les traitements en fonction d'un plus large éventail d'informations qu'une simple observation clinique le temps de la visite médicale.

Obtenir des données sur des temps longs, affiner les thérapies

Elles complèteront notamment les données issues d'un implant cérébral de Medtronics qui permettent d'observer des schémas d'activation spécifiques de la maladie de Parkinson lors des crises.

Toutes ces données, obtenues sur des temps longs, pourront orienter les diagnostics et affiner les choix thérapeutiques entre médicaments et implants, mais aussi fournir des indications pour le choix des patients pouvant intégrer des études cliniques.

Une étude médicale publiée l'an dernier avait déjà montré l'intérêt des capteurs de mouvement de la montre Apple Watch pour le suivi des symptômes de la maladie, rappelle l'agence Reuters.

Les prochaines générations de la montre d'Apple vont continuer à explorer cette voie du suivi médical avec des capteurs de température corporelle mais aussi, à plus long terme de mesure de pression artérielle et de glycémie selon une technique optique non invasive (sans piqûre).