Montres connectées : difficile d'échapper à l'Apple Watch

Le segment des montres connectées a encore connu une phase de croissance de 13% au premier trimestre de l'année, confirmant une vitalité qui s'exprime par le nombre de nouveax modèles régulièrement lancés.

Après un coup de frein durant la pandémie, la reprise post-covid profite au secteur et, à ce jeu, l'Apple Watch reste intouchable. La part de marché pour la montre connectée s'est améliorée à 36,1%, d'après les données de Counterpoint Research.

Les analystes l'expliquent par la fidélité des utilisateurs d'iPhone et par son attrait auprès des jeunes générations, mais aussi du fait de ses qualités, ce qui permet d'en faire oublier le prix, plus élevé que la moyenne.

Et rien ne semble empêcher Apple de gagner encore des parts de marché sur le reste de l'année.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Samsung, avec sa montre Galaxy Watch 4, a bien conforté sa deuxième place mondiale en atteignant 10,4% de part de marché (contre 7,8% il y a un an).

L'alliance avec Google autour de Wear OS porte ses fruits, lui permettant de voir ses ventes augmenter de 46%, surtout en Asie.

Huawei stable, Xiaomi en embuscade

Derrière, Huawei se maintient à la troisième place (7% de part de marché) grâce à sa présence en Chine mais la concurrence se rapproche, et notamment celle de Xiaomi qui aligne les records de livraison et revendique désormais 5% de part de marché, même s'il s'agit essentiellement de modèles d'entrée de gamme à faible marge.

Un peu plus loin, Garmin maintient ses positions grâce à un positionnement marqué sur les modèles sportifs haut de gamme à plus de 500 dollars tandis que la marque Amazfit profite des lancement des modèles GTR 3 et GTS 3.

De son côté, Fitbit fait les frais de son intégration dans Google et perd du terrain faute de lancer de nouvelles montres et alors que le déploiement de la nouvelle évolution de Wear OS se fait désirer.