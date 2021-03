Apple Watch : bientôt une version spéciale pour sports extrêmes ?

La montre Apple Watch permet de suivre l'activité quotidienne et peut aider à une (ou plusieurs) pratique sportive régulière grâce à ses capteurs de mouvement, son cardiofréquencemètre optique et son environnement logiciel compilant les données obtenues.

Selon Bloomberg, Apple envisagerait toutefois de créer une version spéciale de sa smartwatch orientée vers les sports extrêmes, ou en tous les cas vers des activités qui peuvent nécessiter de renforcer la montre sous sa forme actuelle, et donc avec un boîtier encore plus résistant.

Il serait donc question de renforcer encore l'étanchéité et la résistance aux chocs tout en proposant une partie caoutchoutée. Un tel projet de montre plus franchement orientée vers le monde sportif avait déjà été envisagé peu après le lancement du premier modèle en 2015 mais ne s'était pas concrétisé.

L'idée referait son chemin et pourrait alors constituer une offre en parallèle de la série Apple Watch régulière, un peu comme l'Apple Watch SE. Le design actuel en fait une montre polyvalente pouvant être portée au quotidien comme lors de sessions sportives mais il y a un vrai marché pour des smartwatches sportives au design plus affirmé, avec des acteurs spécialisés comme Garmin, Suunto et quelques autres, et cela pourrait donc constituer une opportunité à exploiter pour conserver le leadership du segment des montres connectées.

Toutefois, un point important devra sans doute être considéré : celui de l'autonomie, plus sensible ici que dans le cadre d'un usage de simple suivi d'activité avec recharge quotidienne de la montre. Il sera difficile pour un athlète d'accepter de se retrouver à court de batterie en pleine session sportive extrême....

La plupart des montres connectées un peu exigeantes offrent plusieurs jours à plusieurs semaines d'autonomie, avec de nombreuses heures d'usage GPS et des modes ultra économes en énergie.