Wearables : Apple domine le marché avec l'Apple Watch et les AirPods

Selon les chiffres publiés par le cabinet IDC, le marché mondial des wearables (ou objets personnels connectés) a connu une croissance de 27,2 % au quatrième trimestre 2020 avec un total de 153,5 millions d'unités écoulées. Sur l'ensemble de l'année 2020, c'est une croissance de 28,4 % pour un volume de 444,7 millions d'unités.

Pour IDC, ce marché a été porté par de nouveaux appareils et une baisse des prix pendant la période des fêtes de fin d'année, tandis que la tendance plus générale pour l'année 2020 est mise en relation avec la pandémie et une appétence pour les objets connectés de santé et de fitness.

Le secteur a néanmoins également été touché par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui pourrait expliquer la baisse de représentativité au dernier trimestre pour les bracelets connectés.

Apple Watch et famille AirPods en tête de gondole

Du côté des fabricants, Apple continue de s'imposer en leader avec 55,6 millions d'unités au quatrième trimestre (+27,2 % sur un an) pour une part de marché de 36,2 %. Cette part de marché est de 34,1 % pour l'année 2020 avec 151,4 millions d'unités vendues (+35,9 %).

IDC distingue la stratégie d'Apple avec trois modèles à des prix différents pour sa montre connectée Apple Watch (Series 6, Watch SE et Series 3) dont les ventes ont augmenté de 45,6 % au quatrième trimestre. Dans le même temps, la progression a été de 22 % pour la famille des produits AirPods.

Le dauphin d'Apple est Xiaomi avec 13,5 millions d'unités et une part de marché de 8,8 %. Sur l'ensemble de l'année 2020, la part de marché de Xiaomi est de 11,4 % avec 50,7 millions d'unités.

Le podium mondial est complété par Samsung au quatrième trimestre (13 millions d'unités et part de marché de 8,5%), mais sur 2020 c'est une place sur le podium que préserve pour le moment Huawei (43,5 millions d'unités et part de marché de 9,8 %).