Apple Watch Pro : la montre connectée pour sports extrêmes ?

La montre Apple Watch pourrait avoir cette année une version spéciale pour sports extrêmes avec un boîtier renforcé et un écran plus grand. L'ensemble profiterait également d'une batterie de plus grande capacité pour tenir un peu plus dans la durée.

Poursuivant les révélations, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, suggère dans sa newsletter Power On que la montre connectée sportive aura également une dénomination spécifique.

Apple Watch Series 7

Elle pourrait donc devenir une Apple Watch Pro avec l'idée d'intégrer le meilleur des technologies, en parallèle de la logique iPhone / iPhone Pro ou bien AirPods / AirPods Pro, ou encore MacBook / MacBook Pro...bref, vous avez compris l'idée.

Début des Apple Watch Pro, fin des Apple Watch Edition ?

L'émergence de cette gamme pourrait aussi signer la fin des Apple Watch Edition qui représentaient les versions haut de gamme avec des matériaux rares et précieux (or 18 carats, titane...) avec l'idée de séduire un public fortuné habitué aux montres de luxe.

L'Apple Watch Pro, si elle sera plus résistante, devrait conserver la même base matérielle avec une puce S8 (comme les Series 7 actuelles) et proposer un capteur de mesure de température corporelle. Son tarif pourrait s'établir autour de 900 à 999 dollars du fait des caractéristiques relevés, des matériaux utilisés et des nouveaux capteurs.

Mark Gurman continue d'évoquer l'existence d'une mode Low Power pour l'Apple Watch qui serait toujours en développement mais devrait être activée dans la prochaine version de watchOS.