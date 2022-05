Apple Watch SE 2022 : qu'attendre de la prochaine montre connectée ?

La prochaine Apple Watch SE complètera de nouveau la gamme de montres connectées plus tard dans l'année. Prix et caractéristiques se dévoilent en avance.

A côté de la gamme standard, Apple propose une variante Apple Watch SE offrant des caractéristiques allégées mais conservant le design emblématique de la smartwatch.

Après la version de 2020, un nouveau modèle devrait être proposé cette année et ses caractéristiques commencent dès à présent à se dessiner. D'après iDropNews, le design sera essentiellement le même que le modèle actuel, et toujours en versions 40 ou 44 mm et boîtier aluminium.

Apple Watch SE

La différence se jouera à l'intérieur avec l'intégration d'une plate-forme SiP Apple S7 permettant de proposer un affichage Always On et une capacité audio améliorée. En outre, la nouvelle montre profitera d'un capteur au dos du boîtier permettant de réaliser un ECG en plus de la mesure du rythme cardiaque.

La mesure d'oxymétrie sanguine (SpO2) ne serait en revanche pas proposée (mais cela reste à confirmer). Côté batterie, l'autonomie devrait rester similaire à ce que propose habituellement Apple, soit 18 heures de fonctionnement, avec peut-être la charge rapide des montres Series 7 (à confirmer également).

Pour le prix, l'Apple Watch SE 2022 serait proposée 20 dollars plus cher que la version actuelle, ce qui conduirait à un tarif de départ de 299 dollars, ce qui ne serait pas étonnant dans le contexte actuel de pénurie de composants et d'inflation.

A côté de l'Apple Watch SE, la firme doit lancer la montre Apple Watch Series 8 (avec un possible capteur de mesure de température corporelle) mais aussi une Apple Watch au boîtier renforcé pour les sports extrêmes.