Un modèle Apple Watch SE à moins de 300 €

Apple a décliné son iPhone dans une version SE et fait désormais de même avec sa montre connectée. Annoncée en même temps que l'Apple Watch Series 6, l'Apple Watch SE reprend selon Apple des éléments du design de la Series 6 et les fonctionnalités les plus importantes de l'Apple Watch. Mais pour un prix plus abordable.

L'Apple Watch SE - sous watchOS 7 - est équipée d'un SiP (Système in Package) S5, ce qui marque une évolution par rapport à l'Apple Watch Series 3 (S3) qui est toujours au catalogue d'Apple et pour des performances deux fois supérieures. C'est la même puce que pour l'Apple Watch Series 5.

L'écran Retina de la SE est 30 % plus grand que celui de la Series 3. Elle intègre l'accéléromètre, le gyroscope et l'altimètre always-on de l'Apple Watch Series 6. L'Apple Watch SE permet le suivi du sommeil, la détection des chutes, les appels d'urgence…

Par contre, pas d'écran always-on, d'électrocardiogramme ou encore de mesure de la saturation en oxygène du sang. À avoir en tête, alors que l'Apple Watch SE (GPS) est à partir de 299 €. Pour l'Apple Watch SE (GPS + cellulaire), c'est un prix qui débute à 349 €.



Apple pourrait bien rééditer le succès de son iPhone SE avec l'Apple Watch SE et sans forcément vampiriser les futures ventes de l'Apple Watch Series 6. C'est un moyen de mieux se positionner par rapport à des offres de fabricants concurrents et séduire de nouveaux utilisateurs.

À noter qu'Apple ne fournira plus l'adaptateur secteur USB avec ses Apple Watch et met ainsi en avant une démarche écologique. Il est probable que d'autres types de produits Apple seront concernés à l'avenir.