L'Apple Watch Series 3 devrait bientôt disparaître

Encore proposée à la vente par Apple à partir de 219 €, la montre connectée Watch Series 3 devrait prochainement disparaître. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, son retrait interviendrait dans le courant du troisième trimestre.

La raison de cette fin de vie serait un manque de puissance et une inadéquation avec le minimum requis pour la nouvelle version de watchOS. A priori, Apple dévoilera watchOS 9 en juin prochain lors de l'édition 2022 de sa conférence annuelle WWDC.

Compatible avec la version actuelle du système d'exploitation watchOS 8, l'Apple Watch Series 3 est un modèle sorti en 2017 qui est équipé d'un processeur dual-core Apple S3 (32 bits). Cela commence donc à dater.

Priorité à l'Apple Watch SE ?

La présence de l'Apple Watch Series 3 peut sembler anachronique avec les autres modèles commercialisés par la marque, et d'autant plus depuis l'apparition en 2020 de l'Apple Watch SE positionnée dans l'entrée de gamme et qui est pourtant deux fois plus rapide avec sa puce Apple S5 (64 bits).

L'Apple Watch SE devrait être renouvelée, comme cela vient d'être le cas pour l'iPhone SE avec en l'occurrence une troisième génération. La disparition de l'Apple Watch Series 3 ne sera sans doute pas synonyme de l'abandon pour cette dernière du service Apple Fitness+.