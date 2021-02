Apple Watch : une mise à jour watchOS 7.3.1 ou une réparation gratuite

Apple publie une mise à jour watchOS 7.3.1 qui se destine à des montres connectées Apple Watch Series 5 et Apple Watch SE. Ces deux modèles ont pour point commun d'être équipés d'une même puce S5 (ou SiP ; System in Package).

La mise à jour mineure de watchOS a pour objectif de corriger un problème qui empêchait la recharge après le passage en mode Réserve. Ce mode permet d'afficher l'heure sur l'Apple Watch, tout en préservant l'autonomie de la batterie.

Le mode Réserve est suggéré via une alerte lorsque le niveau de batterie est en dessous de 10 %. Si la batterie est trop faible, c'est une activation automatique. Dans ce mode, l'Apple Watch n'est plus en mesure de communiquer avec l'iPhone et plusieurs fonctionnalités ne sont plus accessibles.

Une réparation gratuite si le problème persiste

Dans l'éventualité où la mise à jour watchOS 7.3.1 ne résout pas le problème de charge, les utilisateurs sont invités à contacter l'assistance Apple pour une réparation gratuite par envoi postal. " Votre montre sera examinée avant la réparation afin de vérifier qu'elle peut bénéficier d'un service gratuit. "

Selon Apple, le problème de charge en mode Réserve concerne un nombre très limité de propriétaires d'Apple Watch Series 5 ou Apple Watch SE avec watchOS 7.2 ou 7.3. " Pour vérifier si votre Apple Watch est affectée par ce problème, placez votre montre sur le chargeur que vous utilisez habituellement, puis attendez au moins 30 minutes ", écrit Apple.