Apple Watch Series 6 : la batterie se dévoile

L'Apple Watch 6 se précise un peu plus et aujourd'hui c'est la batterie de la montre qui se dévoile.

Apple prépare bel et bien la sortie d'une 6e génération d'Apple Watch. Rappelons au besoin qu'Apple est leader incontesté du marché de la montre connectée, et ce, depuis le lancement de sa première Apple Watch et malgré les limites techniques des premiers dispositifs.

La batterie de l'Apple Watch 6 vient ainsi de passer entre les mains de l'organisme de certification du Danemark. On peut ainsi constater une batterie de 1,17 Wh avec une capacité de 303,8 mAh il s'agit là d'une évolution comparée aux 296 mAh de l'Apple Watch Series 5.

L'augmentation de la capacité ne devrait pas révolutionner l'autonomie de l'appareil, mais il est intéressant de voir Apple réussir à ajouter des batteries toujours plus endurantes à ses appareils.

Concernant la montre, on sait qu'elle devrait proposer la mesure de l'oxygénation du sang. Elle profitera naturellement d'une mise à niveau de son équipement global et sera dévoilée avec les nouveaux iPhone cet automne.