Apple Watch Series 6 : la batterie a bien évolué

Si d'apparence, l'Apple Watch Series 6 ne se démarque pas énormément des autres modèles, c'est en interne que les changements sont les plus nombreux.

iFixit a déjà mis la main sur un exemplaire et démonté la montre dans les moindres éléments pour l'analyser et la comparer avec les générations précédentes.

On note ainsi qu'elle est très légèrement plus fine que les précédentes de 0,34 mm exactement... Une réduction de taille qui sera invisible à l'oeil nu, mais qui a une grande importance quand on conçoit des dispositifs mobiles miniaturisés, qui plus est à l'heure où les batteries et l'autonomie sont encore un facteur limitant.

Et justement, la batterie a largement évolué depuis la Série 5. Ainsi la batterie de la Série 6 est 3,5%plus grande sur les versions 44 mm et 8,5% plus imposants sur la version 40 mm. Même constat pour le moteur de vibration du Taptic Engine, il est légèrement plus imposant sur la Série 6.

L'évolution de la batterie permettrait de gagner en autonomie, d'autant plus qu'il s'agirait là d'une toute nouvelle batterie développée spécifiquement pour l'Apple Watch 6. Une situation étonnante quand on la confronte aux rumeurs évoquant le fait qu'Apple a choisi de rester sur d'anciennes générations de batterie au sein de son iPhone 12 pour réaliser des économies. Mais finalement, le tout parait logique : l'Apple Watch devient un des moteurs de croissance d'Apple, et la marque peut compter sur des ventes solides là où l'avenir de l'iPhone 12 est moins certain sur un marché du smartphone en perte de vitesse...