Apple Watch Series 6 : ÉNORME rabais sur la montre de la marque à la pomme, avec notre TOP sélection du jour

Aujourd’hui, le bon plan concerne la montre connectée Apple Watch Series 6 qui affiche un écran OLED de 1,78" avec une définition de 448 x 368 pixels. Cette montre est équipée d’un cardiofréquencemètre au dos du boitier pour contrôler la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil.

L’Apple Watch Series 6 propose un suivi sportif complet avec de nombreux sports tels que la course à pied, le vélo, la danse et même la natation, car la montre est résistante à l’eau. Vous pourrez consulter toutes vos statistiques sur l’application dédiée. Le modèle GPS + cellular, vous permet de passer des appels, d’envoyer des messages, ou de consulter votre itinéraire directement via la montre connectée d’Apple.

Sur Rakuten, vous pouvez profiter de l’Apple Watch Series 6 au tarif préférentiel de 330 € au lieu de 429 €. La livraison est gratuite.





Vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

Smartphone

PC

HP Chromebook X360 à 249 € au lieu de 349 € chez Amazon (12", Celeron, 4 Go Ram, 32 Go SSD)

Asus Dash TUF516PR à 1440 € au lieu de 2000 € (15,6", 16 Go de RAM, 512 Go SSD, RTX 3070)





Clavier

Microsoft QHG à 34 € au lieu de 70 € (Amazon)





Disque SSD

Son

Montre / bracelet

Deux bracelets Huawei Band 6 à 50 € au lieu de 60 € (Boulanger)





Divers



N’hésitez pas à faire un tour sur nos précédents bons plans comme notre trio de la journée avec le casque Philips PH805, la brosse à dents électrique Oclean X Pro Elite et l’iPhone 12 Mini ou encore l’opération "Super Marques" chez AliExpress.