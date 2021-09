Le casque Philips PH805, la brosse à dents Oclean X Pro Elite et l’iPhone 12 Mini : TOP promotion pour ce trio

Aujourd’hui, le casque Philips PH805, la brosse à dents Oclean X Pro Elite et l’iPhone 12 Mini profitent de super rabais. Encore de bonnes raisons de se faire plaisir.

Commençons avec le casque Philips PH805 qui profite d’une réduction de 43 % sur le site de la Fnac.

Avec un design sobre de couleur noire, il offre un confort d’utilisation grâce à la forme ovoïdale du casque. Les coussinets sont plutôt agréables et doux. Le casque est compatible Bluetooth 5. De plus, il possède la technologie de suppression de bruit afin de profiter un maximum de vos musiques et de rester dans votre bulle. Il est aussi compatible avec l’Assistant Google permettant de gérer votre téléphone ou encore d’émettre des appels.

Grâce à sa batterie, vous pouvez bénéficier de 30 heures d’écoute et il se recharge en moins de deux heures. Quand la suppression de bruit est activée, vous bénéficiez de 25 h d’écoute.

Vous trouvez le casque Philips PH805 au prix de 80 € au lieu de 140 € sur le site de la Fnac avec 4 mois offerts sur Deezer et la livraison gratuite.





Passons ensuite à la Oclean X Pro Elite qui est une brosse à dents de type sonique équipée d’une tête ovale changeable. Elle se charge grâce à sa base connectable en USB. De par son moteur, la brosse à dents atteint une vitesse maximale de 42 000 tours par minute, tout en restant silencieuse grâce à la technologie de réduction du bruit par ultrasons WhisperClean 2.0.

La brosse à dents peut être connectée via le Bluetooth. Vous pouvez la connecter à votre téléphone et utiliser l’application Oclean qui permet de suivre votre façon de vous brosser ou de la contrôler. La brosse est équipée d’un écran tactile couleur et d’un bouton d’action permettant de la contrôler en mode manuel. La force de brossage peut être réglée parmi 20 types de programmes de brossage disponibles.

Grâce à sa batterie, la brosse à dents a une autonomie d’environ 35 jours avec un temps de recharge de 3,5 heures grâce à la charge sans fil.

Aujourd'hui sur le site d'AliExpress, la brosse à dents Oclean X Pro Elite est au prix de 47 € au lieu de 82 € avec le code de réduction SDFRS002. La livraison est gratuite depuis la Belgique.



Finissons avec l’Apple iPhone 12 Mini qui bénéficie aussi d’une très belle promotion sur Amazon.

Le smartphone est équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 5,4", entouré du Ceramic Shield qui est plus résistant que le verre. Il mesure 131,5 x 64,2 x 7,4 mm pour un poids de 133 g. Il est propulsé par un SoC A14 Bionic accompagné de 64 Go d’espace de stockage.

Sur l’arrière du smartphone, on peut observer un double capteur photo ultra grand-angle et grand-angle de 12 MP. Pour les selfies, vous profitez d’un objectif de 12 MP. Le tout, avec un enregistrement 4K. Au niveau de la batterie, vous utilisez votre smartphone pendant 50 heures en lecture audio ou 18 heures en lecture vidéo selon les données du constructeur.

Le smartphone Apple iPhone 12 Mini est au prix de 649 € au lieu de 809 € chez Amazon. La livraison est gratuite.



