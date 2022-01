Apple Watch Series 6 : baisse de prix pour la montre connectée à la pomme accompagné de PC portable, souris...

Voici une bonne occasion pendant ces soldes : celle d'acquérir une montre connectée surpuissante. On a sélectionné aussi pour vous une très belle sélection de bons plans.

Aujourd'hui, l'Apple Watch Series 6 profite d'une belle réduction sur Amazon.

Elle est dotée d'un écran OLED de 1,78" pour une définition de 448 x 368 pixels (pour la 44 mm). Elle profite de très belles finitions et est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. Elle offre un suivi sportif complet avec de nombreux sports tels que la course à pied, la danse, le vélo et même la natation.

Avec ce modèle, vous pouvez passer des appels, envoyer des messages, ou consulter votre itinéraire directement via la montre connectée d’Apple. Elle est accompagnée aussi de plusieurs capteurs capables de contrôler la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil. Du côté de l'autonomie, vous pouvez profiter de la montre pendant 18 heures.

Sur Amazon, l'Apple Watch Series 6 est au prix de 376 € avec la livraison gratuite.



Nous avons sélectionné pour vous d'autres bons plans sur internet :

PC portable

Écran PC

Souris

Accessoire PC

TV

D'autres bons plans sont disponibles comme la chute de prix sur le smartphone Xiaomi 11T et le PC portable Chuwi Gemiboook Pro ou encore la dernière ligne droite pour les soldes d'hiver chez Cdiscount.