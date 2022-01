CHUTE de prix pour le smartphone Xiaomi 11T et le PC portable Chuwi Gemibook Pro, mais aussi ...

Commençons par le smartphone Xiaomi 11T qui est doté d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il intègre le SoC Mediatek 1200 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Sur le smartphone, l’OS MIUI 12.5 est installé et basé sur Android 11. Le Xiaomi 11T Pro est aussi compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Au niveau de la photo, on note la présence d'un capteur principal de 108 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un zoom de 5 MP. Pour faire des selfies, une caméra de 16 MP accompagne le smartphone. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh permet une bonne autonomie et il est équipé d'un chargeur rapide plus puissant de 120 W qui permet une recharge en 17 minutes.

Sur le site de AliExpress, le Xiaomi 11T 8+128 Go est au prix de 379 € et le Xiaomi 11T Pro 8+256 Go à 419 € avec le code SDFRJ265, livraison depuis la France.



Continuons avec le PC portable Chuwi Gemibook Pro N5100 qui profite lui aussi d'une belle réduction sur AliExpress.

Il est doté d'un écran de 14" avec une définition de 2160 x 1440 pixels en Full HD. Il est propulsé par le processeur Intel N5100 pour une fréquence de 2,7 Ghz avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD.

Le PC portable est équipé d'une batterie de 38 Wh qui offre une autonomie de 7 heures maximum. De plus, elle est compatible WiFi et Bluetooth 5.1. On note la présence de deux ports USB, d'une prise jack et d'un slot carte mémoire.

Sur AliExpress, le PC portable Chuwi Gemibook Pro N5100 est au prix de 300 € avec le code SDFRJ264 et la livraison gratuite depuis l'Espagne.



