Apple Watch Series 6 : fonctionnalités, date de sortie et prix

En tant que leader du marché de la montre connectée, Apple n'a pas de raison de se priver de renouveler ses dispositifs chaque année.

C'est ainsi que l'on s'attend naturellement à la sortie d'une Apple Watch Series 6 d'ici la fin de l'année. Une version qui devrait, comme à chaque nouvelle mouture, proposer son lot de nouvelles fonctionnalités.

Selon les rumeurs, cette série pourrait permettre la bascule d'un écran OLED à un écran MicroLED qui offrirait une meilleure visibilité même en plein soleil grâce à une plus forte luminosité. Ce type d'écran se veut également plus économe en fonctionnement et offre des contrastes très élevés. Apple a largement investi dans le secteur et développe ses propres écrans MicroLED depuis quelques années déjà... Malheureusement, les prix étant encore élevés, cela pourrait impliquer une hausse du prix de la Watch Series 6 ou du moins du modèle qui en serait équipé.

L'intégration d'un module TouchID reste en suspens... Beaucoup parlent d'un lecteur d'empreintes sous l'écran soit une technologie encore jamais déployée sur un produit Apple...

Niveau fonctionnalités, on attend un système de suivi du sommeil intégré à WatchOS 7, un capteur capable de mesurer le taux d'oxygène dans le sang, un module qui anticipe les crises de panique et invitera l'utilisateur à se calmer... L'Apple Watch devrait également doper son système d'assistance à l'utilisateur en cas de besoin. Certaines fuites évoquent également l'intégration d'un tachymètre pour plus de précision dans les séances de sport.

Concernant le prix de l'Apple Watch Series 6 il devrait se calquer sur les précédents modèles, à savoir 449€ pour la version standard et 549€ pour la version 4G... À condition qu'Apple en reste aux écrans OLED, sans quoi la facture pourrait s'alourdir un peu plus. La sortie est attendue entre septembre et octobre, selon la date choisie par Apple pour sa traditionnelle keynote.