Samsung Galaxy Watch 3 : des images et de nouveaux détails

Le groupe Samsung présentera une nouvelle montre connectée aux côtés de ses smartphones de référence du second semestre, à savoir les Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2.

La Galaxy Watch 3 devrait comme le modèle initial fonctionner sous Tizen OS et disposer d'une lunette rotative entourant l'écran et permettant des interactions aisées avec l'interface.

Cet aspect se confirme avec les photos issues de documents de l'organisme de certification sud-coréen, repérées par MySmartPrice. Deux versions devraient être annoncées l'une avec boîtier 41 mm et écran 1,2 pouce et l'autre avec boîtier 45 mm et écran 1,4 pouce, protégés par du verre spécial Gorilla Glass DX, mais aussi dans des variantes WiFi et WiFi / 4G LTE.

Les boîtiers en acier inox (avec une possible version luxueuse en titane) offriront une étanchéité 5 ATM et embarqueront au dos un cardiofréquencemètre optique doublé d'une mesure de la pression sanguine, et le capteur permettra en outre de réaliser des électrocardiogrammes (ECG), à l'instar de la dernière série des Apple Watch.

La Galaxy Watch 3 disposera de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage, avec des batteries allant de 247 mAh à 340 mAh selon la version. Elle devrait être officialisée le 5 août prochain.