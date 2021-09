Apple Watch Series 7 : il n'y en aura pas pour tout le monde

Une nouvelle montre connectée se prépare chez Apple avec la gamme Apple Watch Series 7 dont le principal trait sera de renouveler le design pour s'accorder avec l'évolution aux tranches plus marquées initiées avec les tablettes iPad et en profitant d'un affichage un plus grand dans des boîtiers plus conséquents.

Si la montre connectée est attendue à l'automne, des rumeurs ont signalé des difficultés de production qui risquent d'en retarder la mise sur le marché. Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, confirme un lancement de l'Apple Watch Series 7 en même temps que la gamme iPhone 13 en septembre mais il prévient que les stocks seront limités au départ.

Cela conduira à des lancements dans les temps pour certains modèles mais avec des volumes réduits et à une commercialisation plus tardive pour d'autres, de manière à composer avec les problèmes de production, notamment au niveau de l'affichage.

L'Apple Watch Series 7 devrait offrir un boîtier avec des tranches plus franches et dans des tailles de 41 et 45 mm. La montre connectée ne devrait pas ajouter de nouveaux capteurs de mesure des données physiologiques, les évolutions étant essentiellement internes et cosmétiques.