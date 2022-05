Idée cadeau : promotion sur l'Apple Watch 7, la Samsung Galaxy Tab A8 ou encore le vélo électrique Xiaomi

Commençons ce top 5 avec la montre connectée Apple Watch 7 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Elle est dotée d'un écran OLED de 45 mm. De plus, elle est protégée par un verre renforcé pour une meilleure solidité. De plus, la smartwatch intègre plusieurs capteurs accompagnés par des applications qui, permettent le suivi du taux d'oxygène dans le sang ou encore de faire des ECG.

L'Apple Watch vous accompagne pendant vos exercices de fitness tout en permettant de vous suivre aussi sur pas mal d'activités sportives. Pour finir, elle est dotée aussi d'une fonction GPS permettant de vous guider lors vos promenades en foret.

La montre connectée Apple Watch Series 7 est au prix de 483 € au lieu de 559 € sur le site d'Amazon.



Passons maintenant à la souris Razer Viper Ultimate qui profite également d'une promotion sur Amazon.

Elle est de type ambidextre et sans fil à capteur optique. Ce dernier affiche une sensibilité réglable entre 100 et 20 000 DPI. Du côté design, elle est entièrement noire avec des lignes bien identifiables. De plus, le logo de Razer est rétroéclairé par une LED RGB.

Sous la souris, nous notons la présence de 5 patins en PTFE pour une glisse parfaite et elle est dotée de 8 boutons personnalisables depuis l’application du constructeur. Pour finir, sa batterie propose une autonomie de 70 heures.

Sur Amazon, la souris Razer Viper Ultimate est au prix de 90 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le vélo électrique Xiaomi Mi Smart qui profite de 40 % de réduction sur la Fnac.

Il est propulsé par un moteur électrique de 250W accompagné d'une batterie de 5,8 Ah qui offre une autonomie de 45 km d'autonomie pour une vitesse maximale de 25 km/h. Le vélo est aussi équipé d'un dérailleur Shimano Nexus 3 vitesses.

Il est possible d'utiliser plusieurs modes de fonctionnement (sans assistance, assistance électrique légère ou complète) et vous pouvez suivre votre activité, les informations étant accessibles sur l'écran de bord de 1,8" situé sur le guidon. Pour finir, son cadre en aluminium de 14,5 kg est doté de charnières afin de le replier pour l'emmener partout.

Le vélo électrique Xiaomi Mi Smart est au prix de 599 € au lieu de 999 € sur le site de la Fnac.



Passons maintenant à l'écran PC incurvé Lenovo G27c qui est à prix cassé sur Amazon. Il est pourvu d'une dalle de 27" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. L'écran profite aussi de la technologie Freesync qui permet une bonne synchronisation avec la carte.

Il intègre aussi la technologie Low Blue Light & Flicker Free de l’écran élimine la lumière bleue nocive et la fatigue oculaire. Nous notons aussi la présence d'un port HDMI, d'un DP et d'une sortie audio. Pour finir, l'écran présente une courbure de 1500R.

Sur Amazon, l'écran PC Lenovo G27c est au prix de 250 € au lieu de 329 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top avec la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Elle est dotée d'une dalle de 10,5" avec une définition de 1920 x 1200 pixels. De plus, elle intègre le processeur UniSOC T618 épaulé par 4 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. La mémoire est extensible grâce à son port microSD (Maximum 1 To). La tablette est équipée d'une batterie de 7,04 Ah qui permet plusieurs heures d'utilisation et elle est accompagnée d'un chargeur rapide de 15W.

Sur Amazon, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 32 Go est au prix de 195 € au lieu de 249 € avec la livraison gratuite.



