Apple Watch Series 7 : une puce S7 aux mêmes performances CPU que la S6

En début de semaine, Apple a dévoilé sa montre connectée Apple Watch Series 7 qui sera disponible dans le courant de l'automne prochain. Une fois n'est pas coutume, Apple n'a pas vanté des améliorations au niveau des performances avec l'intégration d'une nouvelle puce.

D'après des documents internes du groupe qui ont fuité, il s'avère que l'Apple Watch Series 7 profite bel et bien d'une nouvelle puce S7. Ce SiP S7 (System in Package) est avec processeur bicœur 64 bits et annoncé jusqu'à 20 % plus rapide que pour l'Apple Watch SE.

La puce S6 de l'Apple Watch Series 6 est elle-même présentée avec un processeur bicœur 64 bits jusqu'à 20 % plus rapide que l'Apple Watch Series 5. Or, l'Apple Watch Series 5 et l'Apple Watch SE partagent la même puce S5.

Ce sont donc des performances CPU à l'identique entre l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch Series 7. Pour la capacité de stockage, les documents montrent qu'elle est inchangée à 32 Go. La partie connectivité ne bouge également pas d'un iota, tout comme les capteurs intégrés si ce n'est l'ajout d'une compatibilité avec le système de positionnement par satellite chinois Beidou.

Si l'autonomie demeure toujours de jusqu'à 18 heures, la charge rapide permet de passer de 0 à 80 % de niveau batterie en 45 minutes grâce à un chargeur via USB-C au lieu de USB-A. C'est un point qui avait été souligné lors de la keynote d'Apple, ainsi que l'écran plus grand, une meilleure résistance aux fissures, la certification IP6X, des bords réduits à 1,7 mm d'épaisseur, un boîtier dans un format 41 mm et 45 mm.