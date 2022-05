Apple Watch Series 8 : un design digne de l'iPhone ?

Les leakers l'attendaient pour la Series 7 mais c'est peut-être finalement avec l'Apple Watch Series 8 que le design de la montre connectée d'Apple va plus nettement évoluer.

Le leaker Jon Prosser relance la spéculation d'un style aux tranches droites et marquées ainsi que d'un affichage plan qui rappelle celui des iPhone 13 et 14, rendus détaillés à l'appui.

Apple est en train de faire évoluer ses produits vers ce nouveau style, de l'iPhone à l'iPad, et la smartwatch en serait la prochaine dépositaire. L'Apple Watch conserverait sa couronne et un bouton sur la tranche, en plus de l'écran tactile.

Uniformité de design dans les produits Apple

La montre conserverait globalement son boîtier carré aux angles arrondis, avec un affichage un peu plus grand, et ses capteurs au dos du boîtier. Il reste à voir si Apple ajoutera de nouvelles fonctions de suivi de santé sur ce modèle, dont le fameux capteur de mesure de la température corporelle.

On évoque également une possibilité de communication par satellite en cas d'urgence, avec transmission de la position.

Cette année, pas moins de trois variantes sont attendues : l'Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE mais aussi une version sportive avec coque renforcée pour les sports extrêmes.