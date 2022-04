WWDC 2022 : ce qui se prépare pour iOS 16, iPadOS et watchOS

L'événement WWDC 2022 sera l'occasion de dévoiler les nouvelles plates-formes d'Apple et il y aurait des évolutions significatives cette année.

L'événement développeur WWDC d'Apple permet de découvrir les innovations des plates-formes de la firme à la pomme qui sont ensuite déployées quelques mois plus tard sur ses différents matériels.

La WWDC 2022 du mois de juin sera l'occasion de lever le voile sur iOS 16 et le journaliste de Bloomberg Mark Gurman affirme que l'OS mobile devrait connaître un certain nombre de nouveautés significatives.

Sans changer en profondeur le fond, il évoque dans sa newsletter Power On des changements au niveau du système de notifications et des fonctions de suivi de l'activité quotidienne et sportive.

iOS 15

De son côté, iPadOS devrait profiter d'une interface plus élaborée pour le multi-tâche. En parallèle, watchOS renforcera les capacités de suivi d'activité.

Mark Gurman ne croit pas en une annonce autour d'un casque de réalité mixte sur le WWDC mais il suggère que iOS 16, nom de code Sydney, renforcera les capacités de réalité mixte, avec sans doute de nombreuses références au futur gadget dans le code source.

Il n'exclut pas une pré-annonce autour de rOS (ou Reality OS) qui doit animer le premier casque de réalité mixte d'Apple et ses successeurs. Dans tous les cas, le lancement de ce gadget devrait se faire durant le cycle de iOS 16, c'est à dire dans les mois qui viennent ou au début de l'année prochaine.