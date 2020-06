WWDC 2020 : iPadOS 14 met le stylet dans tous ses états avec Scribble

La keynote du WWDC 2020 a permis de lever le voile sur iOS 14 pour iPhone mais elle a aussi détaillé les nouveautés de iPadOS 14, l'interface spécifique pour ses tablettes tactiles iPad et iPad Pro.

La nouvelle plate-forme reprend beaucoup des nouveautés de la version pour iPhone et va pouvoir profiter des widgets tout en s'offrant une refonte des interfaces des principales applications pour les rendre plus ergonomiques, avec des barres d'outils simplifiées et regroupées.

On trouvera également des écrans plus compacts pour FaceTime et pour les appels, ramenés à une simple barre en haut de l'écran avec le nécessaire pour décrocher et raccrocher, au lieu de prendre inutilement tout l'écran.

La fonction de recherche a été optimisée pour devenir un outil de recherche universel qui répondra aux requêtes en montrant les pages Web, les fichiers, les applications et les contacts correspondants. Mieux encore, cette fonction de recherche peut être activée depuis n'importe quel écran ou depuis une application active pour réduire le nombre de manipulations nécessaires.

L'assistant numérique Siri se fera reconnaître par un petit logo dans un coin de l'écran lorsqu'il sera disponible tandis que Plans, comme sur iPhone, permettra de profiter de guides pour les visites et de visualiser des itinéraires pour le vélo.

La grande nouveauté de iPadOS 14 vient de l'intégration de Scribble qui va donner encore plus d'intérêt au stylet Apple Pencil.

L'intelligence artificielle embarquée est mise à profit pour permettre de multiples transformations, notamment de la reconnaissance de texte mais aussi de la reconnaissance de forme : esquissez une étoile ou une forme simple comme un rectangle, maintenez la pression du stylet et elle se verra transformée en une icône bien dessinée.

Scribble permet également d'écrire ses requêtes dans le moteur de recherche ou de transformer des notes manuscrites en texte formaté prêt à être copié dans un document, avec une reconnaissance automatique d'éléments comme les dates, adresses ou numéros de téléphone.

Apple met en avant un fonctionnement directement sur l'iPad, sans envoi vers un serveur pour réaliser les tâches de conversion, ce qui permet aussi de garantir la sécurité des contenus. Toutefois, Scribble n'est pour le moment annoncé qu'en anglais et en chinois, ou avec un mixte des deux.

iPadOS 14 sera disponible en beta publique en juillet et en version finale cet automne. Les tablettes éligibles seront les iPad Air 2 ou plus récent, toutes les iPad Pro, l'iPad de 5ème génération et au-delà ainsi que l'iPad Mini 4 et au-dessus.