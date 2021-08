Est-il toujours intéressant de lancer un business basé sur une app mobile en 2021 ?

Avec plus de 2,8 millions d’applications sur Google Play et plus de 2,2 millions sur l’App Store , il est légitime de se demander si tout n’a pas déjà été inventé. Est-il toujours possible de réussir en lançant un business basé sur une application mobile ?

Pour nous aider à répondre à cette question, Djamel ZAHAL, fondateur de l’agence de développement mobile Aventique, va nous apporter son éclairage d’expert.

En 1992, IBM présente l’IBM Simon au COMDEX. Ce téléphone est considéré comme le premier smartphone de l'histoire. 15 ans après, en 2007 Apple lance son premier téléphone, l'iPhone. Son succès commercial est à l'origine de la généralisation des smartphones à écrans tactiles.

Depuis lors, les applications mobiles ont littéralement changé nos vies. Des centaines de nouveaux usages sont apparus avec des entreprises basées sur des app mobiles : Uber, BlaBlaCar, Instagram, Spotify, Google Maps, Tinder ... et la liste est encore longue.

Le nombre d’applications sur les stores augmente-t-il ou non ?

Un point important à considérer quand on envisage de lancer un business basé sur une application mobile, c’est le nombre d’applications avec lesquelles nous serions en concurrence sur les stores d’applications.

Le nombre d’applications proposé sur Google Play Store a diminué durant ces trois dernières années. En mars 2018, il y avait 3,6 millions d’applications, aujourd’hui, il n'y en a plus que 2,89 millions.



En lançant votre application aujourd’hui, vous aurez donc moins de concurrence sur le Play Store de Google qu’en mars 2018.

Côté Apple, le nombre d’applications disponibles sur l’App Store est en augmentation d’une année à l’autre. Pour nuancer ce point, il faut aussi dire que le nombre d’iPhone en circulation est aussi en forte croissance (source : Statista).

Le nombre de téléchargements des applications mobiles

C’est toujours mieux de lancer son produit dans un marché en croissance ! Mais est-ce que le nombre de téléchargements d’apps augmente ?

Le nombre de téléchargements d’applications mobiles est en constante croissance depuis leur apparition. En 2020, il a atteint le nombre colossal de 218 milliards de téléchargements.



Le nombre d’applications téléchargées établit chaque année un nouveau record. Une bonne nouvelle pour tout entrepreneur qui souhaite lancer une entreprise basée sur une application mobile (source : Statista).

Combien d'applications possède une personne en moyenne sur son smartphone en 2019 ?

D’après une étude menée par FinancesOnline, 70% des possesseurs de smartphones ont moins de 30 applications installées sur leur téléphone. Environ un quart des possesseurs de smartphones ont plus de 30 applications installées sur leurs mobiles.

Cette étude nous renseigne sur le faible nombre d’applications que nous conservons sur nos smartphones.

L’un des plus grands défis pour une entreprise basée sur une application n’est pas d’augmenter le nombre de téléchargements de leur application, mais d'avoir un bon taux de rétention.

Passe-t-on plus de temps sur nos applications mobiles aujourd’hui ?

D’après le rapport « The State of Mobile 2021 », le temps moyen passé par les utilisateurs sur mobile a bondi de 20% entre 2019 et 2020, atteignant un total faramineux de 4h10 par jour.

Les gens passent plus de temps sur leurs mobiles que jamais. Le mobile devient même le premier canal dans plusieurs pays dépassant la télévision !

Les utilisateurs dépensent-ils toujours via des applications mobiles ?

En 2017, soit 10 ans après le lancement du premier iPhone, le marché des applications mobiles pesait 285,3 milliards de dollars selon Statista.

Les revenus générés par les applications mobiles sont en constante augmentation depuis leur apparition en 2007. Pour ce qui est de 2020, selon le rapport « The State of Mobile 2021 » publié par App Annie, le marché des apps mobiles a connu une très forte accélération en raison du contexte de crise sanitaire lié au Covid-19. Les revenus générés par les applications mobiles ont ainsi atteint 581 milliards de dollars en 2020, un nouveau record.

D’après plusieurs études, les revenus générés par les applications mobiles vont continuer à croître dans les années à venir.

Les revenus générés par les applications présentées plus haut comprennent les téléchargements payants et les publicités in-app, Ils ne comprennent pas par contre les revenus générés par d’autres moyens (Paypal, cartes de paiement, etc). Donc la taille de marché potentielle peut être considérée beaucoup plus importante que les chiffres présentés dans cet article.

Y a-t-il des applications lancées récemment qui ont connu un grand succès ?

La réponse est un grand OUI, et l’un des meilleurs exemples selon moi est l'insolente croissance de TikTok.

Alors qu’on pensait que le secteur des réseaux sociaux était totalement bouché, ce nouvel acteur lancé en toute fin de 2016 devient cette année la deuxième application la plus téléchargée au monde.

Un autre exemple plus récent dans la même industrie est celui de ClubHouse. Cette application lancée en avril 2020 cumule aujourd’hui plus de 10 millions de téléchargements sur Play Store.

Chaque année des centaines de milliers de nouvelles applications rencontrent le succès à travers le monde. Le tout est de proposer suffisamment de valeur aux consommateurs.

Les investisseurs investissent-ils toujours dans des applications mobiles ?

Un autre indicateur à analyser pour déterminer le dynamisme d’un marché est l'attrait des investisseurs pour celui-ci.

Le financement mondial des entreprises basées sur des apps mobiles est en constante croissance. En 2020, il a atteint 73 milliards de dollars, soit une progression de 27% par rapport à 2019.

Ce point est vraiment très intéressant, car il nous renseigne sur l’attrait des investisseurs pour les entreprises basées sur des applications mobiles, mais aussi sur les chances de se faire financer en lançant un business qui passe par une app mobile.

Conclusion

La plupart des indicateurs du marché des applications mobiles sont au vert : croissance des revenus générés, temps journalier moyen passé sur mobile par utilisateur, nombre de téléchargements, investissements dans le secteur, etc.

Cependant, à l’image de toute nouvelle entreprise, il faut éviter certains obstacles pour rencontrer le succès.

Voici quelques raisons qui mènent à l’échec de ce type d’entreprises :

Un développement qui n’en finit pas à cause d’un manque de préparation (cahier des charges mal rédigé, choix du mauvais prestataire, etc).

Le projet ne répond à aucun besoin.

L’entrepreneur développe son application mobile, mais ne prévoit aucun budget marketing.

Le porteur de projet n’arrive pas à trouver un business model à son application mobile.

Pour certaines applications, il faut un certain nombre d’utilisateurs pour qu’elles commencent à devenir rentables. Ces entreprises n’arrivent pas toujours à tenir financièrement jusqu’à atteindre ce nombre d'utilisateurs nécessaire.

Avoir une bonne équipe. L’équipe est déterminante dans le succès d’une startup. Il faut les bons profils, aligner les attentes, déterminer les rôles, préparer des mécanismes si d’éventuels désaccords arrivent, etc.

...

Cela étant dit, nous pensons que la place que prennent les smartphones et par extension les applications mobiles dans nos vies est gigantesque, et elle ne peut être que plus importante dans les années à venir.

La question n’est peut-être pas “Puis-je réussir mon business basé sur une application mobile en 2021”, mais “Puis-je réussir mon business en me passant d’une application mobile en 2021”.



App Annie est la référence en matière d'analytique et de données du marché des applications mobiles. Chaque année, l’entreprise publie un rapport nommé The State of Mobile. Ce rapport récapitule les dernières évolutions du marché des applications mobiles dans le monde.

Statista est un portail en ligne allemand offrant des statistiques issues de données d’instituts, d'études de marché et d'opinion ainsi que de données provenant du secteur économique.