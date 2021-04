Boom des dépenses et téléchargements pour les applications

Spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles, App Annie évalue qu'au premier trimestre 2021, les consommateurs dans le monde ont dépensé 32 milliards de dollars en achats in-app sur iOS et Google Play.

App Annie souligne le trimestre le plus important depuis le début de ses relevés, et avec une hausse de 40 % par rapport au même trimestre de 2020. Les Français ont dépensé pour leur part 550 millions de dollars.

La moyenne mondiale du temps passé sur les applications atteint 4,2 heures par jour avec une progression de 30 % sur un an. Pour la France, c'est en moyenne un peu plus de 3 heures par jour. Au cours de ces deux dernières années, la progression de 80 % est particulièrement forte pour un marché comme l'Inde.

Jamais les consommateurs n'ont en tout cas passé autant de temps sur les applications.

Signal et Telegram tirent leur épingle du jeu

Le nombre total de téléchargements d'applications sur iOS et Google Play a augmenté de près de 10 % pour s'établir à 31 milliards au cours du premier trimestre de cette année.

Le podium mondial des téléchargements d'applications est occupé par TikTok, devant Facebook et Instagram. Pour le temps passé, il est constitué de YouTube, TikTok et Tinder. C'est le quatuor d'applications de Facebook (Facebook, WhastApp, Messenger et Instagram) qui fédère le plus grand nombre d'utilisateurs actifs par mois.

App Annie observe que des applications de messagerie comme Signal et Telegram ont réalisé une percée entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Elles ont profité de l'imbroglio avec l'annonce des modifications pour les conditions d'utilisation de WhatsApp qui entreront en vigueur mi-mai.