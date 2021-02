WhatsApp sucre les messages en cas de refus des nouvelles conditions d'utilisation

WhatsApp a décidé d'aller de l'avant concernant la mise à jour de ses conditions d'utilisation. Initialement annoncée pour le 8 février, elle a été repoussée au 15 mai prochain à la suite d'une polémique et des maladresses de communication du service de messagerie dans le giron de Facebook.

Depuis, WhatsApp tente de rattraper le coup en justifiant que les nouvelles conditions d'utilisation ne servent pas augmenter la capacité de partage des données avec Facebook, mais pour le transfert de données avec des entreprises dans le cadre de fonctionnalités professionnelles facultatives.

Seuls les messages envoyés aux entreprises sont concernés. Ils peuvent être stockés sur les serveurs de Facebook et avec des données pouvant être exploitées à des fins publicitaires. À mettre en relation avec les achats in-app et du support client proposé par les entreprises.

Des appels mais pas de messages

À partir du 15 mai, si les nouvelles conditions d'utilisation ne sont pas acceptées, il n'y aura pas de suppression de compte. Ce sera un accès dit limité aux fonctionnalités de WhatsApp. En pratique et pour une durée de quelques semaines, il sera possible de recevoir des appels et des notifications, mais pas de lire ou envoyer des messages.

De quoi inciter à accepter la mise à jour (ce qui sera toujours permis après le 15 mai pour les utilisateurs existants), en rappelant par ailleurs que les comptes WhatsApp sont supprimés après 120 jours d'inactivité (absence de connexion). Une suppression implique l'impossibilité d'une restauration.

Au cours des prochaines semaines, WhatsApp affichera une bannière pour mieux informer sur la mise à jour de ses conditions d'utilisation et rappelle - ou martèle - que les messages personnels demeurent protégées par du chiffrement de bout en bout.