Quelles sont les solutions pour apprendre facilement l'anglais ?

Plus de 2 milliards de personnes parlent anglais au niveau mondial. En fonction de ce que l'on veut faire plus tard, que ce soit professionnellement parlant ou juste pour communiquer, il est donc important de parler cette langue. Mais quelles sont les solutions pour l'apprendre ?

Il existe de nombreuses façons d'apprendre l'anglais hors cursus scolaire (plus que limité avouons le...), que ce soit de façon ludique ou très protocolaire : regarder des séries en VO, discuter avec des amis étrangers, utiliser une application sur votre mobile ou encore suivre des cours d'anglais en ligne. Bien que l'on puisse trouver énormément de façon d'apprendre, nous avons retenu 4 méthodes pour apprendre l'anglais.

Regarder des séries / films en version originale

C'est une forme d'immersion qui marche très bien, notamment chez les jeunes et qui se veut très ludique. Apprendre sans s'en rendre compte c'est assez idéal. Vous écoutez les dialogues en anglais et à force votre cerveau apprend tout seul. Une bonne technique est donc de regarder des séries ou des films en anglais avec les sous-titres en français pour commencer, puis ensuite avec les sous-titres en anglais pour enfin terminer en les supprimant pour l'étape ultime. C'est une méthode qui fonctionne très bien, ludique, gratuite, mais qui peut s'avérer très longue.





Trouver un partenaire de langue (réseaux sociaux, compagnon de gaming en vocal..)

Quand on était à l'école, certains d'entre nous ont connu les correspondants étrangers avec lesquels on communiquait essentiellement par écrit. Mais grâce aux nouvelles technologies, il est possible de communiquer facilement avec le monde entier grâce aux réseaux sociaux, ou même faire des tchats vocaux avec votre ou vos compagnons de jeu vidéo. C'est une bonne méthode, mais comme la précédente, elle peut être longue et vous n'apprenez pas les notions de grammaire par exemple.





Utiliser une application en ligne

Il y en a de plus en plus, des bonnes et des moins bonnes, certaines qui fonctionneront avec vous et d'autres non. Par contre, les applications vous offrent plus de cadres à votre apprentissage et vous permettent d'apprendre plus rapidement. Malheureusement, une application n'est pas forcément capable d'évaluer votre anglicisme oralement, elles sont donc une bonne aide, mais généralement plus limitée.





Suivre un cours en ligne avec un professeur

Je pense personnellement que c'est l'une des meilleures méthodes pour apprendre vite et évoluer sainement dans l'apprentissage d'une langue, même s'il s'agit par contre de la solution la plus onéreuse. Avouez qu'un professeur dédié à votre apprentissage, qui peut vous corriger n temps réel et vous faire progresser dans les domaines nécessaires, il n'y a guère mieux. Certes, cela a un coût, mais si vous êtes pressés par le temps pour apprendre de façon efficace l'anglais, il s'agit clairement de l'une des meilleures solutions.