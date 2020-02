Après Blizzard, Bethesda quitte à son tour le GeForce Now

Le service de Cloud Gaming de Nvidia, le GeForce Now, connait une nouvelle défection trois semaines après son lancement : cette fois c'est l'éditeur Bethesda qui retire ses productions de la plateforme.

Récemment, c'était Blizzard qui retirait ses titres de la plateforme. Nvidia expliquait alors qu'il s'agissait d'un malentendu et évoquait des discussions visant à faire revenir les titres de l'éditeur à son catalogue.

Cette fois, c'est Nvidia qui a annoncé que les jeux Bethesda ne seraient plus disponibles sur sa plateforme à l'exception de Wolfenstein Youngblood. GeForce Now perd ainsi quelques franchises populaires comme The Elder Scrolls, Doom, Dishonored ou encore Fallout. Et encore une fois aucune explication n'accompagne l'annonce.

D'une part, on peut se laisser penser que le même quiproquo qu'avec Blizzard est encore à l'oeuvre, ou se dire que Bethesda ne souhaite pas laisser ses titres s'installer sur une plateforme de Cloud Gaming sans négocier aucun accord financier préalable. Les services de ce type vont se multiplier dans les mois à venir, et les éditeurs pourraient ainsi négocier des exclusivités alors que les plateformes chercheront à se différencier les unes des autres.