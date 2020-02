Nvidia : un malentendu à l'origine du départ d'Activision-Blizzard de la plateforme GeForce Now

Quelques jours après la disparition soudaine des jeux Blizzard du service GeForce Now, on apprend finalement les raisons de ce choix de la part de Nvidia.

Il y a quelques jours, Nvidia lançait officiellement son service de Cloud Gaming GeForce Now, puis quelques jours plus tard, on découvrait que Blizzard avait retiré l'intégralité de ses jeux vidéo de la plateforme alors qu'ils étaient bien accessibles quand la plateforme était proposée en bêta.

Nvidia a patienté quelques jours avant de confirmer la nouvelle et explique désormais les motivations de ce retrait à Bloomberg.

Tout serait ainsi parti d'un malentendu : "Activision-Blizzard a été un partenaire fantastique pendant notre bêta du GeForce Now, et nous pensions pouvoir l'inclure dans notre offre gratuite. Conscients du malentendu, nous avons retiré les jeux de notre service."

Mais rien n'est perdu : Nvidia aurait repris contact avec Activision Blizzard pour négocier un accord commercial visant le retour des titres au sein du GeForce Now. Reste à savoir si l'éditeur sera intéressé par l'option proposée par Nvidia.