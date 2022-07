Après Canon, Nikon abandonne à son tour le marché de l'appareil photo reflex

Après Canon en début d'année, c'est désormais Nikon qui annonce l'arrêt de la production et de la commercialisation des appareils photo reflex.

En janvier dernier, Canon communiquait pour annoncer que l'EOS-1D Mark III lancé en 2020 serait finalement le dernier reflex de la marque. Le groupe confirmait ainsi l'abandon de la production d'appareils Reflex au profit de la technologie mirrorless.

Aujourd'hui, c'est son principal concurrent, Nikon qui emboite le pas et annonce à son tour se détourner du reflex. L'annonce s'est faite en catimini et en seulement quelques mots dans le Nikkei Asia.

Tout comme Canon, Nikon a vu les ventes des appareils reflex chuter depuis quelques années sans véritablement noter de sursaut. La marque compte ainsi se tourner plus largement vers les appareils hybrides mirrorless, qui de son côté ne fait que croitre auprès des consommateurs.

Les appareils mirrorless ont pour avantage d'être plus compacts, plus légers, mais aussi moins fragiles que les reflex. Nikon avait amorcé cet abandon en début d'année dernière en mettant fin à la commercialisation de reflex d'entrée de gamme pour ne plus se centrer que sur les modèles professionnels.

La réorientation de la gamme d'appareils est également due au fait de la montée en puissance des appareils photo intégrés dans les smartphones : sans réellement réussir à concurrencer les appareils professionnels, les résultats obtenus par les smartphones suffisent désormais largement à la majorité des utilisateurs, d'autant que leur aspect compact et multifonction reste inégalé.