aptX Lossless de Qualcomm pour de l'audio en qualité CD sans perte via Bluetooth

aptX - audio processing technology X - regroupe un ensemble de codecs audio de Qualcomm avec en ligne de mire le sans fil. Dans le cadre de son initiative Snapdragon Sound Technology, Qualcomm dévoile la technologie audio aptX Lossless qui est une extension de la technologie aptX Adaptive.

L'objectif est une qualité CD et sans perte pour l'audio avec une transmission via Bluetooth. Cette fameuse qualité CD fait typiquement référence à un codage sur 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz.

En matière de bande passante ou bitrate, aptX Lossless permet d'atteindre jusqu'à 1 Mbps. C'est moins que le taux de transfert requis de 1,4 Mbps pour la qualité CD, mais Qualcomm met en avant le recours à la compression sans perte pour assurer une reproduction audio mathématiquement exact, bit par bit.

Pour la meilleure performance audio en fonction de la qualité de la connexion, le bitrate peut descendre de manière dynamique à jusqu'à 140 kbps dans certains environnements et pour prévenir la congestion des fréquences. Un apport de l'aptX Adaptive.

Un utilisateur sera en mesure de choisir entre qualité CD sans perte à 44,1 kHz et 24 bits à 96 kHz avec perte. aptX Lossless va devenir une nouvelle fonctionnalité de la plateforme audio Snapdragon Sound. De premiers produits certifiés sont attendus pour début 2022.