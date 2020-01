Couverture mobile : l'Arcep veut affiner ses cartes

L'Arcep avait voulu pallier les insuffisances des cartes de couverture mobile fournies par les opérateurs en dévoilant en 2017 son propre service " Mon réseau mobile " qui ajoute à ces données de base ses mesures sur le terrain.

Un indice de fiabilité faisant la distinction entre la couverture annoncée par les opérateurs et les mesures de l'Arcep sur le terrain permet d'offrir une information plus riche.

Toutefois, le résultat n'est pas encore satisfaisant et l'Autorité a entendu les critiques des associations de consommateurs et des élus concernant notamment le décalage entre ce qu'indiquent les cartes et la réalité.

Alors que le taux de fiabilité était validé pour un seuil de 95%, l'Arcep lance une consultation publique en vue de le faire passer à 98% de correspondance entre valeur indiquée et valeur mesurée, comme l'incitent à le faire les députés dans le dernier rapport d'information sur la couverture mobile.

L'idée est de proposer un seuil de 98% pour des zones de plus de 1000 kilomètres carré de moyenne, et de 95% pour les zones de plus de 50 kilomètres carré, valable pour les données mobiles mais aussi pour la voix et les services SMS.

Et pour être plus proche de la réalité, les opérateurs devront afficher les cartes de couverture des services voix / SMS pour la 2G et la 3G combinée, et plus uniquement pour la 2G.

Cet ensemble de nouvelles mesures doit entrer en vigueur au cours du troisième trimestre 2020. Les contributeurs de la consultation publique ont jusqu'au 6 mars pour soumettre leurs appréciations.