Enchère 5G jour 2 : 12ème tour et un prix du bloc de 10 MHz qui continue de grimper

Après 4 tours d'enchères au premier jour du processus de partage des blocs de 10 MHz dans la bande 3,5 GHz pour les futurs services 5G, les opérateurs poursuivent leurs efforts pour tenter de récupérer des ressources spectrales supplémentaires.

Partie ce matin au tour 5 avec un prix du bloc à 90 millions d'euros, l'enchère s'est poursuivie toute la journée jusqu'au tour 12, sans parvenir à répartir les 11 blocs entre les 4 opérateurs, et avec un prix du bloc atteignant désormais 111 millions d'euros.

Comme hier, les demandes cumulées des opérateurs représentent l'équivalent de 13 blocs, toujours au-delà des 11 blocs disponibles. Orange continue de se montrer le plus gourmand avec 5 blocs demandés, suivi de SFR et Bouygues Telecom avec 3 blocs, et Free Mobile avec 2 blocs.

L'enchère pour les fréquences de la bande 3,5 GHz reprendra donc demain avec un tour 13 et un prix du bloc de 10 MHz fixé à 114 millions d'euros, chaque tour faisant grimper le tarif de 3 millions d'euros.

En l'état, les opérateurs vont devoir débourser au moins 2,65 milliards d'euros pour obtenir une concession d'utilisation de ces fréquences durant 15 ans.