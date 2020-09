Fibre optique : le FTTH a résisté à la crise sanitaire

Selon l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), la crise sanitaire et le confinement - avec un point d'orgue d'avril à début mai - n'ont pas eu un impact négatif sur la croissance du nombre d'accès à haut et très haut débit sur réseaux fixes, et sur la conversion des abonnés à la technologie FTTH.

Cette fibre optique de bout en bout porte quasiment à elle seule la croissance du deuxième trimestre pour le très haut débit. Au 30 juin, le nombre d'abonnements actifs en FTTH atteint 8,3 millions avec 635 000 accès supplémentaires. Le FTTH représente 66 % des abonnements à très haut débit.

#HD #THD La progression du déploiement et de l’adoption du #FttH au 2e trim. 2020 résiste bien à la crise sanitaire. L’@Arcep publie aujourd’hui les résultats de l’observatoire trimestriel du marché du haut et très haut débit https://t.co/9xbtYmHOPS

Les chiffres à retenir ? pic.twitter.com/2G8gEWAx2P — Arcep (@Arcep) September 8, 2020

Toutes technologies confondues (FTTH, réseaux avec terminaison en câble coaxial, VDSL2, cartes SIM 4G à usage fixe), le nombre d'abonnements à très haut débit atteint 12,6 millions. Cela signifie par définition retenue, un débit maximum descendant supérieur ou égal à 30 Mbps pour 42 % des abonnés en France.

Au total, à la fin du deuxième trimestre 2020, 26,1 millions de locaux sont éligibles à des services à très haut débit, dont 19,4 millions en dehors des zones très denses. Quelque 20,8 millions de locaux sont éligibles aux offres FTTH (sur un total d'environ 36 millions de locaux).

Quand le très haut débit a gagné 645 000 abonnements en un trimestre, le haut débit a perdu 500 000 abonnements.

Et n'oubliez pas de consulter notre bon plan sur la fibre à partir de 9,99 € par mois chez Bouygues Telecom !