Forfait internet : la fibre à partir de 9,99 € par mois chez Bouygues Telecom !

Le bon plan du jour concerne l'opérateur Bouygues Telecom qui propose une nouvelle promotion sur ses forfaits fibre à l'occasion de la rentrée.

La première offre est le forfait fibre Bbox Fit qui est affiché à seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis ensuite à 28,99 € par mois. Vous pourrez profiter d’un débit internet jusqu’à 300 Mbit/s en descendant et 200 Mbit/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. La location de la box est incluse dans le tarif de l'abonnement.

Vous pourrez également retrouver le forfait Bbox Must à 14,99 € par mois pendant un an, puis à 36,99 € par mois. La location de la box est comprise dans le tarif et le forfait est sous engagement d'un an. Dans cette offre, vous aurez un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 400 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. Vous aurez également accès à plus de 180 chaînes, d'un décodeur 4K, et d'un enregistreur 128 Go.

Enfin, si vous souhaitez profiter de la technologie Wi-Fi 6, vous avez aussi accès à la Bbox Ultym qui est à 27,99 € par mois pendant un an, puis à 45,99 € par mois. Cette box propose un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 600 Mb/s. Vous bénéficierez également des appels illimités vers les fixes et mobiles en France, Europe, Suisse et vers plus de 110 pays pour les fixes. Enfin, vous aurez également accès à plus de 180 chaînes, d'un décodeur 4K, et d'un enregistreur 128 Go. Ce forfait est sous engagement d'un an, et le tarif comprend la location de la box.

