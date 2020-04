Ma connexion Internet : l'Arcep liste FAI et technologies disponibles à une adresse donnée

Aller toujours finement dans le partage des données pour renseigner l'utilisateur, c'est une des missions que s'est donné l'Arcep, régulateur des télécommunications. Outre les états de déploiement des réseaux fixes et mobiles, l'Autorité vient de rendre accessible en version beta son projet de moteur de recherche cartographique Ma Connexion Internet.

Ce nouvel outil va permettre de lister pour une adresse postale donnée, les opérateurs télécom et technologies réseau fixe et mobile disponibles et les débits maximum attendus, en plus d'intégrer un test d'éligibilité.

Les informations sont présentées sous forme d'une carte interactive et cliquable avec en plus un accès aux statistiques de couverture au niveau des communes, du département et de la région.

On retrouve ici la démarche de la "Régulation par la Data" prônée par l'Arcep avec l'agrégation de multiples sources de données et présentées de façon cohérente. Il s'agit d'un premier jet qui devra être amélioré, certaines informations restant incomplètes ou imprécises du fait de problèmes de compatibilité des bases de données, en cours de résolution.

Les algorithmes de construction des cartes seront partagés selon un principe collaboratif qui permettra d'affiner et d'améliorer les fonctionnalités, avec la volonté de disposer d'une version finalisée d'ici l'automne.