Réseau cuivre : l'Arcep pas opposé à une hausse du tarif de dégroupage

Pendant que la fibre se déploie rapidement en France, le réseau cuivre assure encore l'accès à Internet en ADSL pour plusieurs millions de foyers et entreprises mais coûte de plus en plus cher à Orange en maintenance annuelle.

L'opérateur a soumis à l'Arcep (gendarme des télécoms) son projet d'extinction progressive du réseau cuivre d'ici 2030 mais demande en retour une hausse du tarif de dégroupage appliqué aux autres opérateurs pour couvrir ses frais d'entretien.

L'Autorité ne dit pas non pas à une éventuelle hausse et met cette proposition en consultation publique jusqu'à début avril. Les critiques ne manqueront sans doute pas, les autres opérateurs ne voulant pas entendre parler d'une hausse alors qu'ils estiment déjà qu'Orange profite d'une rente depuis des dizaines d'années sur leur dos et étant excédés par les dysfonctionnements et retards de réparation.

Cette situation avait d'ailleurs conduit Orange à annoncer un plan de soutien au réseau cuivre en 2021 pour résoudre les délais d'indisponibilité et les problèmes remontés par les collectivités.

Le plan d'extinction du réseau cuivre proposé par Orange

C'est aussi pourquoi l'Arcep ne donne pas de détails sur la hausse de tarif envisagée et prévoit de la limiter aux zones faisant l'objet d'une fermeture commerciale, c'est à dire qui ne prendront plus d'abonnements ADSL dans le cadre du plan d'extinction du réseau.

Une augmentation du tarif de dégroupage dans ces zones pourrait inciter les opérateurs à pousser leurs clients ADSL existants à migrer plus vite vers la fibre. Toutefois, il y a peu de chances que la hausse soit de 30%, comme le réclame Orange.