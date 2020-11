Le téléscope géant d'Arecibo va être être démantelé

Le célèbre télescope géant d'Arecibo ne s'est pas remis de ses dégâts du mois d'août et va être complètement démoli. C'est la fin de presque soixante ans de bons et loyaux services.

Le télescope géant d'Arecibo, intallé à Porto Rico avec ses plus de 300 mètres de diamètre, a contribué ces soixante dernières années à faire avancer la recherche scientifique en participant à de nombreuses observations radioastronomiques.

Son gigantisme en a aussi fait une vedette de films de cinéma, dont un James Bond et divers films de science fiction, et il aurait sans doute pu continuer encore un peu sa carrière si un accident ne l'avait pas en partie détruit cet été.

Les dégâts du mois d'août

La rupture d'un câble de soutien de la plate-forme située au-dessus de l'antenne géante a occasionné d'importants dégâts au mois d'août, imposant un arrêt de son activité pour évaluer les dommages et tenter une réparation.

Un second câble s'est rompu début novembre, faisant craindre un effondrement total de la structure si les câbles reliant la structure à trois pylônes cèdent à leur tour et rendant toute tentative de réparation dangereuse et aléatoire.

Dans ce contexte, il a été finalement décidé de démanteler complètement l'installation. Cette annonce faite par la Fondation nationale des sciences américaines a déclenché une vague de tristesse dans la communauté scientifique et astronomique tant l'installation a fasciné et contribué à améliorer nos connaissances sur l'Univers.

Le télescope d'Arecibo avait été récemment battu en gigantisme par le nouveau télescope chinois FAST (Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope) de 500 mètres de diamètre et mis en service en 2016.